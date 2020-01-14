Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

Счётная палата оценивает объём воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 млрд рублей в год при том, что общий объём нарушений за 2019 году составил 804 млрд, заявил глава Счётной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин.

«По уголовным делам — это от силы до 2-3 млрд рублей в год, как правило, даже меньше», — цитирует Кудрина РИА Новости.

Он отметил, что примерно треть из общего объёма финансовых нарушений, выявленных за 2019 год, — нарушения бухгалтерского учёта.

«Их исправляют по ходу проверок. Еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», — сказал Кудрин.

По его словам, Счётная палата будет постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере, то есть увеличивать долю так называемого стратегического аудита.

«Мы поставим для себя такой KPI — больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем. И к середине этого года построим новую модель управления Счетной палатой», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в объёме до 1 трлн рублей, отметив, что такого «никогда не было».

В декабре глава Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека Кирилл Кабанов предложил приравнять хищение бюджетных средств к государственной измене.