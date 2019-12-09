В России предлагают приравнять хищение из бюджета к госизмене
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Здесь необходимо всё-таки ужесточение уголовного законодательства, что до сих пор не сделано. Нам нужно вводить ответственность, назначать ответственность за хищение в сфере бюджетных средств, прежде всего приравнивать это к измене Родине, давать ответственность от десяти до 25 лет», — сказал он.
Вместе с этим член СПЧ выразил мнение, что нельзя поднимать вопрос о каком-либо досрочном освобождении и амнистии коррупционеров до тех пор, пока они не возместили ущерб.
Как сказал Кабанов, в настоящее время коррупция несёт угрозу не только экономике страны, но и её национальной безопасности. Также данный вид преступлений является «раздражающим внутриполитическим фактором».
Ранее российский генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в следующем году планируется ввести в России новые меры для борьбы с коррупцией.
8 декабря председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в России снизилось число обвиняемых в коррупции сотрудников правоохранительных органов и спецсубъектов.