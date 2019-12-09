В России предлагают приравнять хищение из бюджета к госизмене

Глава Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека Кирилл Кабанов предложил приравнять хищение бюджетных средств к государственной измене.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Здесь необходимо всё-таки ужесточение уголовного законодательства, что до сих пор не сделано. Нам нужно вводить ответственность, назначать ответственность за хищение в сфере бюджетных средств, прежде всего приравнивать это к измене Родине, давать ответственность от десяти до 25 лет», — сказал он.

Вместе с этим член СПЧ выразил мнение, что нельзя поднимать вопрос о каком-либо досрочном освобождении и амнистии коррупционеров до тех пор, пока они не возместили ущерб.

Как сказал Кабанов, в настоящее время коррупция несёт угрозу не только экономике страны, но и её национальной безопасности. Также данный вид преступлений является «раздражающим внутриполитическим фактором».

Ранее российский генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в следующем году планируется ввести в России новые меры для борьбы с коррупцией.

8 декабря председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в России снизилось число обвиняемых в коррупции сотрудников правоохранительных органов и спецсубъектов.