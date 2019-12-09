Чайка рассказал о борьбе с коррупцией в правоохранительных органах

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Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что за последние неполные три года в России за коррупцию были осуждены около 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов.
Чайка рассказал о борьбе с коррупцией в правоохранительных органах
  • РИА Новости

Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

«Только за период с 2017 года по сентябрь 2019 года за совершение коррупционных преступлений были осуждены почти 32 тыс. человек. Из них около 10% являлись сотрудниками правоохранительных органов», — сказал он.

Вместе с этим Чайка отметил, что, согласно статистике, всего за девять месяцев этого года в России было выявлено 26 тыс. коррупционных преступлений, что на тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же за весь 2018 год было зафиксировано почти 30,5 тыс. коррупционных преступлений, а за 2017-й — 29,6 тыс.

Ранее Чайка заявил, что в следующем году планируется ввести в России новые меры для борьбы с коррупцией.

8 декабря председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в России снизилось число обвиняемых в коррупции сотрудников правоохранительных органов и спецсубъектов.

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