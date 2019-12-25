Кудрин назвал спасшее российскую экономику решение Путина

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Глава Счётной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин рассказал, какое решение российского лидера Владимира Путина спасло экономику страны.
Кудрин назвал спасшее российскую экономику решение Путина
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«Он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в своё время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008—2009 года», — приводит РИА Новости слова Кудрина.

Он отметил, что «благодаря только его (Путина. — RT) политической воле это было создано».

Ранее Путин призвал правительство добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян.

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