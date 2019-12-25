Кудрин назвал спасшее российскую экономику решение Путина

Глава Счётной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин рассказал, какое решение российского лидера Владимира Путина спасло экономику страны.

«Он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в своё время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008—2009 года», — приводит РИА Новости слова Кудрина.

Он отметил, что «благодаря только его (Путина. — RT) политической воле это было создано».

Ранее Путин призвал правительство добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян.