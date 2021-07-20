СК подтвердил возбуждение дела на главу ставропольского ГИБДД
- РИА Новости
«На протяжении нескольких лет участники организованной группы изготавливали... пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись ими среди лиц, осуществляющих грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края», — говорится на сайте ведомства.
В результате участники группы получили взятки на общую сумму более 19 млн рублей.
Как сообщается, задержаны Алексей Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы.
Ранее источник RT рассказал, что Сафонов создал организованную преступную группу из числа работников УГИБДД не позднее 1 января 2017 года.