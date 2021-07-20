СК подтвердил возбуждение дела на главу ставропольского ГИБДД

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Следственный комитет подтвердил возбуждение уголовного дела по факту получения организованной группой под руководством начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю полковника полиции Алексея Сафонова взятки в особо крупном размере.
СК подтвердил возбуждение дела на главу ставропольского ГИБДД
  • РИА Новости

«На протяжении нескольких лет участники организованной группы изготавливали... пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись ими среди лиц, осуществляющих грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края», — говорится на сайте ведомства.

В результате участники группы получили взятки на общую сумму более 19 млн рублей.

Как сообщается, задержаны Алексей Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы.

Ранее источник RT рассказал, что Сафонов создал организованную преступную группу из числа работников УГИБДД не позднее 1 января 2017 года.

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