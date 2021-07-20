СК подтвердил возбуждение дела на главу ставропольского ГИБДД

Следственный комитет подтвердил возбуждение уголовного дела по факту получения организованной группой под руководством начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю полковника полиции Алексея Сафонова взятки в особо крупном размере.

«На протяжении нескольких лет участники организованной группы изготавливали... пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись ими среди лиц, осуществляющих грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края», — говорится на сайте ведомства.

В результате участники группы получили взятки на общую сумму более 19 млн рублей.

Как сообщается, задержаны Алексей Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы.

Ранее источник RT рассказал, что Сафонов создал организованную преступную группу из числа работников УГИБДД не позднее 1 января 2017 года.