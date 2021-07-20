Источник: группировка из сотрудников ГИБДД по Ставрополью действовала с 2017 года

Группировка из сотрудников управления ГИБДД Ставропольского края, задержанных по подозрению в коррупции и организации преступного сообщества, действовала с 2017 года. Об этом сообщил источник RT.

По его словам, начальник управления Алексей Сафонов создал организованную преступную группу из числа работников УГИБДД не позднее 1 января 2017 года.

Точная сумма полученных за это время взяток не раскрывается, однако, по мнению следствия, только за обеспечение беспрепятственного проезда грузовиков с зерном Сафонов и сообщники получили почти 20 млн рублей.

19 июля на них завели уголовное дело, рассказал собеседник RT.

Ранее депутат Александр Хинштейн сообщил, что силовики задержали «верхушку» ГИБДД по Ставрополью.

Как отметил политик, по сути, в регионе «действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всём: от блатных номеров и пропуска большегрузов до торговли песком».