Хинштейн сообщил о задержании «верхушки» ГИБДД по Ставрополью

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Силовики задержали начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафронова и ряд его подчинённых. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Хинштейн сообщил о задержании «верхушки» ГИБДД по Ставрополью
  • РИА Новости

«Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым», — написал он.

По его словам, в общей сложности это более 35 сотрудников, им инкриминируется в том числе организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребление полномочиями.

Как отметил Хинштейн, по сути, в регионе «действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всём: от блатных номеров и пропуска большегрузов до торговли песком».

Официальных комментариев правоохранительных органов пока не поступало.

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