Хинштейн сообщил о задержании «верхушки» ГИБДД по Ставрополью
- РИА Новости
«Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым», — написал он.
По его словам, в общей сложности это более 35 сотрудников, им инкриминируется в том числе организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребление полномочиями.
Как отметил Хинштейн, по сути, в регионе «действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всём: от блатных номеров и пропуска большегрузов до торговли песком».
Официальных комментариев правоохранительных органов пока не поступало.