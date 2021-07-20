Хинштейн сообщил о задержании «верхушки» ГИБДД по Ставрополью

Силовики задержали начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафронова и ряд его подчинённых. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

«Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым», — написал он.

По его словам, в общей сложности это более 35 сотрудников, им инкриминируется в том числе организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребление полномочиями.

Как отметил Хинштейн, по сути, в регионе «действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всём: от блатных номеров и пропуска большегрузов до торговли песком».

Официальных комментариев правоохранительных органов пока не поступало.