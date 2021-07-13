Калининградского чиновника приговорили к 4,5 года колонии

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Экс-глава администрации Славского района Калининградской области Константин Панфилов признан виновным в мошенничестве и получении взятки, сообщили в пресс-центре областного Следственного управления СК.
Калининградского чиновника приговорили к 4,5 года колонии
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«Признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 («Хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, совершённое лицом с использованием своего служебного положения») и ч. 3 ст. 290 («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег») Уголовного кодекса России», — сказано в сообщении СК.

Суд установил, что в феврале 2018 года Панфилов ввёл в заблуждение предпринимателя, предложив ему за 400 тыс. рублей купить металлический шпунт, являвшийся собственностью города. По данным следствия, Панфилов получил от него деньги, но не передал ему шпунт, а средства потратил на собственные нужды.

Также суд установил, что в то же время Панфилов получил взятку в размере 75 тыс. рублей от женщины, действовавшей в интересах одного из местных жителей. Взамен он поспособствовал жителю в приобретении трёх земельных участков по минимальной цене без проведения аукциона.

Панфилову вынесен приговор и назначено наказание в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 770 тыс. рублей и запретом занимать определённые должности в течение трёх лет после освобождения.

Ранее СК возбудил в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых уголовное дело о превышении полномочий. 

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