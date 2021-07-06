Дело о превышении полномочий возбудили против Белых

Следственное управление СК по Кировской области возбудило в отношении бывшего губернатора региона Никиты Белых уголовное дело о превышении полномочий.

Об этом информирует пресс-служба регионального СУ СК.

Дело по ч. 2 ст. 286 УК возбуждено по материалам УФСБ России по Кировской области.

Как считают в СК, в 2015 году Белых обеспечил заключение договора займа АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (К.Р.И.К) с одной из компаний Кировской области на сумму 320 млн рублей. Договор предполагал, что сумма с уплатой процентов должна быть возвращена до ноября 2016 года.

«В последующем губернатор Кировской области в ходе рабочих совещаний давал поручения о распределении данных денежных средств на нужды иных юридических лиц, не связанные с уставными целями деятельности АО «К.Р.И.К.», находившихся в заведомо неплатёжеспособном состоянии, с целью кратковременного улучшения их финансового положения», — заявили в СК.

Отмечается, что суммы задолженности в АО не вернули.

При этом впоследствии Арбитражный суд Кировской области взыскал в пользу АО с правительства региона денежные средства в сумме более 202 млн рублей.

«Таким образом, в результате противоправных действий подозреваемого бюджету Кировской области был причинён материальный ущерб на указанную сумму, чем допущено существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов общества и государства», — заявили в СК.

В сентябре 2020 года сообщалось, что Белых, который отбывает наказание в колонии в Рязанской области, этапировали в Киров.

В 2018 году его приговорили к восьми годам колонии и штрафу по делу о взятках.