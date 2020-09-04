Белых этапировали в Киров на допрос

Короткая ссылка
Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, отбывающего срок за получение взятки, этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля, сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

«Никиту Юрьевича этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля», — сказал защитник РИА Новости.

Он утвердительно ответил на вопрос, касается ли дело застройки домов для бюджетников, но подчеркнул, что экс-чиновник никак по нему не проходит и подробности ему неизвестны.

По версии следствия, в 2018 году должностные лица из администрации Кирова в интересах застройщика выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, зная, что дом не достроен. 

Белых отбывает наказание в колонии в Рязанской области.

В 2018 году его приговорили к восьми годам колонии и штрафу по делу о взятках. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить