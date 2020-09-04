Белых этапировали в Киров на допрос
«Никиту Юрьевича этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля», — сказал защитник РИА Новости.
Он утвердительно ответил на вопрос, касается ли дело застройки домов для бюджетников, но подчеркнул, что экс-чиновник никак по нему не проходит и подробности ему неизвестны.
По версии следствия, в 2018 году должностные лица из администрации Кирова в интересах застройщика выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, зная, что дом не достроен.
Белых отбывает наказание в колонии в Рязанской области.
В 2018 году его приговорили к восьми годам колонии и штрафу по делу о взятках.