Психолог рассказала о способах помочь ребёнку с адаптацией в новом месте

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Практикующий психолог, президент Международной академии психологии инновационного развития Татьяна Черепанова рассказала, как помочь ребёнку адаптироваться в новом месте.
Психолог рассказала о способах помочь ребёнку с адаптацией в новом месте
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«Для того чтобы ребёнок легко входил в любую компанию, изначально родитель не должен делать акцент на то, что ребёнок какой-то особенный. Перед тем, как отправлять ребёнка, нужно поговорить с ним о том, что мы все разные, но всё равно можем общаться», — рассказала она в беседе с «Радио 1». 

Черепанова не рекомендовала вместе с ребёнком критиковать его обидчиков, лучше помочь ему взглянуть на ситуацию со стороны.

«Если над ребёнком смеются, ни в коем случае нельзя говорить: «Не обращай внимания, это они какие-то неправильные, а ты хороший». Нет, нужно объяснить, что так как у тебя развиты не такие же качества, как, например, у Васи, то у него может возникать удивление по отношению к тебе», — отметила специалист.

Черепанова призвала объяснять, что у ребёнка также нет некоторых качеств, которые есть у других.

«И это нормально. И настраивать ребёнка нужно на то, что и разные люди могут научиться взаимодействовать, уважать друг друга. Когда ребёнок с таким настроем идёт в коллектив, он уже не ставит себе барьер. Потому что в основном барьер ставит не коллектив, а сам ребёнок, когда он не готов общаться», — подытожила она.

Ранее детский психолог Ирина Таранова в беседе с НСН рассказала о причинах возникновения тревожности у детей.

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