Экономист прокомментировал ситуацию с реальными зарплатами россиян

Экономист, ведущий эксперт Центр политических технологий Никита Масленников заявил, что не менее половины работодателей в России повысили зарплаты своим работникам.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в стране отмечается рост заработных плат в реальном выражении.

«Что касается роста заработных плат, то это действительно общий тренд в экономике, причём не только в государственном секторе, но и в коммерческом. Зафиксировано, что не менее половины предприятий повысили заработные платы своим сотрудникам. Но вопрос: на сколько?» — сказал Масленников в беседе с изданием «Правда.Ру».

Эксперт отметил, что небольшое количество компаний повысило зарплаты сотрудникам на 10—15%.

По данным Росстата, реальные зарплаты в России в апреле текущего года выросли на 7,8% в годовом выражении.