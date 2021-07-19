Путин рассказал о росте заработных плат в реальном выражении в России

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Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране отмечается рост заработных плат в реальном выражении.
Путин рассказал о росте заработных плат в реальном выражении в России
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Целевые показатели снижения уровня бедности — да, опять же пандемия, удар по экономике, по малому и среднему бизнесу, всё понятно, снижение доходов населения. Но сейчас зарплаты в реальном выражении растут», — сказал он в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин отметил, что зарплаты должны продолжать расти, а показатель по снижению бедности необходимо скорректировать.

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

Ранее Росстат сообщил, что реальные зарплаты в России в апреле текущего года выросли на 7,8% в годовом выражении.

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