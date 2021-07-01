Росстат: реальные зарплаты в России выросли в апреле на 7,8% в годовом выражении

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Реальные зарплаты в России в апреле текущего года выросли на 7,8% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Росстат: реальные зарплаты в России выросли в апреле на 7,8% в годовом выражении
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2021 года составила 56 614 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 13,8%», — говорится в докладе службы.

Отмечается, что за период с января по апрель 2021 года рост реальных заработных плат в России составил 2,9% в годовом выражении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости объединить усилия для повышения доходов россиян.

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