Эксперт прокомментировал идею повысить штраф за разговор по телефону за рулём

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Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» прокомментировал инициативу повысить штраф за разговор по телефону за рулём.
Эксперт прокомментировал идею повысить штраф за разговор по телефону за рулём
  • Pixabay

Как он заявил в эфире радио Sputnik, увеличение штрафа является нецелесообразным решением.

«Различные факторы могут повлиять на безопасность, аварийность на дороге. Это может быть как телефон, так и настройка музыки, просмотр щитовой рекламы, разговоры с пассажиром. Но увеличивать из-за этого штраф нецелесообразно», — сказал он.

По его мнению, для того чтобы отвлекающие факторы меньше влияли на водителей, необходимо учить соответствующим навыкам и правилам ещё в автошколе.

«Нужно ввести в автошколах отдельный урок для информирования по поводу опасностей, которые могут служить причиной ДТП, в том числе по поводу пользования гаджетами за рулём», — отметил эксперт.

В качестве одной из мер он предложил показывать в автошколах видеоролики о страшных ДТП, которые произошли из-за отвлекающих факторов.

Ранее руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил увеличить до 10 тыс. рублей штраф за пользование телефоном при управлении автомобилем. Копия письма на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова есть в распоряжении RT.

В июне председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с ФАН оценил идею вернуть уроки ПДД в школы. 

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