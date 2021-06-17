Глава ГИБДД поддержал идею вернуть в школы уроки вождения

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников высказался в поддержку идеи вернуть в российские школы уроки вождения.

«Обучение правилам безопасного поведения на дороге и основным навыкам вождения должно быть непрерывным. Начинаясь в семье и детском саду, оно должно быть продолжено в школах, в отрядах юных инспекторов движения, ассоциациях юношеских автомобильных школ», — сказал глава ГИБДД РИА Новости.

По его мнению, занятия можно было бы проводить во внеклассное время, а в ряде регионов начать эксперимент с кадетских корпусов, учащиеся которых хотят после окончания училища получить и права.

Как отметил Черников, получивший профессию водителя выпускник сможет быстрее реализовать себя.

Он также выразил мнение, что раннее начало обучения навыкам вождения положительно отразится и на дисциплине школьников.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с ФАН оценил идею вернуть уроки ПДД в школы. Он подчеркнул, что организация говорила об этом уже давно и предлагала сделать изучение правил дорожного движения обязательным в рамках, например, ОБЖ.