Глава ГИБДД поддержал идею вернуть в школы уроки вождения

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Глава Госавтоинспекции Михаил Черников высказался в поддержку идеи вернуть в российские школы уроки вождения.
Глава ГИБДД поддержал идею вернуть в школы уроки вождения
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Обучение правилам безопасного поведения на дороге и основным навыкам вождения должно быть непрерывным. Начинаясь в семье и детском саду, оно должно быть продолжено в школах, в отрядах юных инспекторов движения, ассоциациях юношеских автомобильных школ», — сказал глава ГИБДД РИА Новости.

По его мнению, занятия можно было бы проводить во внеклассное время, а в ряде регионов начать эксперимент с кадетских корпусов, учащиеся которых хотят после окончания училища получить и права.

Как отметил Черников, получивший профессию водителя выпускник сможет быстрее реализовать себя.

Он также выразил мнение, что раннее начало обучения навыкам вождения положительно отразится и на дисциплине школьников. 

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с ФАН оценил идею вернуть уроки ПДД в школы. Он подчеркнул, что организация говорила об этом уже давно и предлагала сделать изучение правил дорожного движения обязательным в рамках, например, ОБЖ.

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