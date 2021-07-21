В Петербурге рассказали о ситуации с койками для пациентов с COVID-19

В Санкт-Петербурге развёрнуто более 11 тыс. мест для пациентов с коронавирусом, из которых свободны 26%. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева.

«Сегодня в Санкт-Петербурге помощь больным с COVID-19 и пневмониями оказывают 16 городских и восемь федеральных стационаров. В них развёрнуто 11 097 инфекционных коек, из которых свободно 2890 коек (26%)», — приводит РИА Новости сообщение.

Эргашев отметил, что в Петербурге создан достаточный запас вакцины от коронавируса — более 160 тыс. доз.

Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия высказалась о возможности обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в Петербурге.