На Ставрополье в отношении замглавы СИЗО возбуждено дело о взятке

В Пятигорске заместитель начальника следственного изолятора подозревается в совершении коррупционных преступлений. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Об этом говорится на сайте СУ СК по Ставропольскому краю.

По данным следствия, с июня 2020 по апрель 2021 года подозреваемый получил взятки на общую сумму 150 тыс. рублей за улучшение условий работ двоим осуждённым, а также оформление ходатайства в суд об условно-досрочном освобождении осужденного.

Ранее стало известно, что глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности начальника Главного управления МВД России по Ставропольскому краю Сергея Щёткина.

Также сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с получением взятки в особо крупном размере организованной преступной группой, возглавляемой начальником УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью Алексеем Сафоновым.

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