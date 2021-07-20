Хрусталь и золотые унитазы: что нашли в особняке главы ставропольского УГИБДД, задержанного по делу о создании ОПГ

В Ставрополе по подозрению в коррупции и создании организованной преступной группы задержан глава регионального управления ГИБДД Алексей Сафонов. В ходе совместной спецоперации МВД, ФСБ и Росгвардии были также задержаны более 35 сотрудников УГИБДД, которых следствие считает подельниками Сафонова. На фото, сделанных в особняке начальника ставропольского УГИБДД, — интерьеры с лепниной и фресками, а также санузлы с золотыми унитазами и хрустальными люстрами.

В Ставропольском крае задержан начальник регионального управления ГИБДД, полковник полиции Алексей Сафонов. Его и ещё более 35 сотрудников управления подозревают в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и создании организованной преступной группы (ст. 210 УК РФ), действовавшей в регионе на протяжении нескольких лет. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ходе следствия было установлено, что Сафонов ещё в 2017 создал организованную преступную группу из числа работников УГИБДД по Ставропольскому краю и жителей Ставропольского края, с целью извлечения дохода в особо крупном размере путём получения взяток», — пояснил собеседник RT.

По его словам, помимо Сафонова, фигурантами уголовного дела стали его подчинённые: Ткаченко А.П., Аржанухин А.М., Мельчиков В.Ю., Мельчикова Е.Н., Сотников Е.Н., Парахин В.В., Горлов В.Н.

По данным следствия, Сафонов с подельниками незаконно получал деньги за «обеспечение беспрепятственного проезда по территории Ставропольского края грузового транспорта, осуществлявшего перевозки зерновых культур и иных грузов с признаками различных административных правонарушений в области дорожного движения». Речь идёт о взятке на общую сумму 19 484 330 рублей.

Вскоре после задержания Сафонова глава МВД Владимир Колокольцев освободил от занимаемой должности руководителя ГУ МВД России по Ставропольскому краю Сергея Щёткина.

Особняк главы УГИБДД

После задержания Сафонова депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал снимки, сделанные сотрудниками правоохранительных органов в особняке начальника ставропольского УГИБДД. На фото — роскошные интерьеры с резной мебелью, позолотой, фресками и лепниной, а также санузлы с золотыми унитазами и хрустальными люстрами.

© СК РФ

Судя по снимкам, сделанным сотрудниками правоохранительных органов в ходе спецоперации по задержанию Сафонова, в его доме были сауна с купальней, бильярдная, а также тренажёрный зал.

«Скромное жилище начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова в Ставрополе», — прокомментировал снимки Александр Хинштейн.

Фото интерьеров в доме задержанного главы УГИБДД быстро стали предметом активного обсуждения в соцсетях — пользователи рунета сочли убранство этого «дворца» безвкусным и вычурным, что породило массу шуток и мемов.

© СК РФ

Что известно о Сафонове?

Полковник полиции Алексей Сафонов был назначен на пост главы регионального управления ГИБДД в 2012 году. «Газета.Ru» со ссылкой на анонимный источник в МВД Ставропольского края сообщила, что новый начальник управления начал вести незаконную деятельность с момента вступления в руководящую должность.

«Например, при нём появились визитки с его личной подписью. Каждая такая визитка стоила 50 тыс. рублей. По сути, это был своеобразный проездной, который позволял избегать любых штрафов», — рассказал собеседник издания.

Хинштейн также заявил, что организованная преступная группа, созданная Сафоновым, зарабатывала по нескольким направлениям своей незаконной деятельности.

«По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всём: от блатных номеров и пропуска большегрузов до торговли песком», — написал политик в своем Telegram-канале.

После задержания Сафонова в сети стал активно распространяться видеоролик, на котором глава УГИБДД по Ставрополью выражает обеспокоенность высоким уровнем коррупции в транспортной полиции и предостерегает сотрудников ГИБДД от взяточничества.

«К сожалению, не все сотрудники могут устоять перед предложением (взятки. — RT) и получают соответствующее денежное вознаграждение, тем самым также нарушают закон, что преследуется соответствующей статьей уголовного кодекса», — предупреждает Сафонов в видеообращении.

Добавим, что в 2017 году анонимный сотрудник ГАИ Пятигорска написал в администрацию президента РФ жалобу на начальство. Автор обращения утверждал, что на работе заставляют брать взятки, а тех, кто отказывается, руководство управления якобы загружает наиболее тяжёлой и неприятной работой.

Тогда Сафонов прокомментировал ситуацию ставропольским журналистам, заявив, что по факту жалобы в пятигорском ГИБДД провели проверку, однако никаких нарушений обнаружено не было.