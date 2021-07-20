Начальника ГУ МВД по Ставрополью сняли с должности

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю Сергея Щёткина.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Её заявление приводит «МВД Медиа».

Она добавила, что «решение принято по результатам специальной операции, проведённой в Ставропольском крае сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России и управления «М» ФСБ России».

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения организованной группой под руководством начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю полковника полиции Алексея Сафонова взятки в особо крупном размере.