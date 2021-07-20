Начальника ГУ МВД по Ставрополью сняли с должности

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю Сергея Щёткина.
Начальника ГУ МВД по Ставрополью сняли с должности
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Её заявление приводит «МВД Медиа».

Она добавила, что «решение принято по результатам специальной операции, проведённой в Ставропольском крае сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России и управления «М» ФСБ России».

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения организованной группой под руководством начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю полковника полиции Алексея Сафонова взятки в особо крупном размере.

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