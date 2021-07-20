В Госдуме назвали правильной идею введения ответственности за призыв к отказу от вакцинации

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с RT прокомментировал предложение установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям.

«Идея правильная и понятная, потому что кто эти эксперты и специалисты, которые занимаются лоббированием антивакцинации? С этим нужно, безусловно, разбираться, эти люди должны быть объектом административного влияния, разъяснения», — отметил депутат.

По его словам, если у людей есть другое мнение, то его можно выражать, участвуя в дискуссии, отстаивая свою точку зрения в экспертных сообществах.

«А так в целом, особенно через интернет, когда масса совершенно ненаучной информации, дающейся людьми, которые вообще не имеют никакого отношения к медицине, в конечном счёте и формирует вот такое неправильное отношение у части населения. Поэтому в большинстве стран отношение к людям, которые ведут такую агитационную работу, достаточно жёсткое», — заключил Говорин.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям.

Подробнее — в материале RT.