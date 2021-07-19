В России разработан проект «санитарного щита», результатом которого станет предупреждение развития пандемий. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Во исполнение вашего поручения мы разработали проект «Санитарный щит». Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемий», — сказала она.

По её словам, он даст возможность за четыре дня разрабатывать тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца — вакцины против них.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя планы создания «санитарного щита», отметила, что он призван защитить от «эпидемиологических шоков» в будущем.