В России разработан проект «санитарного щита»
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«Во исполнение вашего поручения мы разработали проект «Санитарный щит». Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемий», — сказала она.
По её словам, он даст возможность за четыре дня разрабатывать тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца — вакцины против них.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя планы создания «санитарного щита», отметила, что он призван защитить от «эпидемиологических шоков» в будущем.