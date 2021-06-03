Попова рассказала о планах создания «санитарного щита»

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказала о планах создания «санитарного щита».
Попова рассказала о планах создания «санитарного щита»
  • РИА Новости

«Мы, безусловно, ставим своей задачей защитить нашу страну от эпидемических шоков, и Россия будет территорией безопасности для здоровья. Мы будем опережать новые биологические вызовы, которые неизбежно ставит перед человечеством природа, и мы выполним поручение президента России о создании «санитарного щита» страны, который защитит от эпидемиологических шоков в будущем», — цитирует ТАСС Попову.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме, заявил, что страна приступила к созданию «санитарного щита».

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что разработка эпидемиологического щита страны будет заключаться в комплексе мер по диагностике и профилактике инфекционных заболеваний.

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