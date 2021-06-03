Попова рассказала о планах создания «санитарного щита»
- РИА Новости
«Мы, безусловно, ставим своей задачей защитить нашу страну от эпидемических шоков, и Россия будет территорией безопасности для здоровья. Мы будем опережать новые биологические вызовы, которые неизбежно ставит перед человечеством природа, и мы выполним поручение президента России о создании «санитарного щита» страны, который защитит от эпидемиологических шоков в будущем», — цитирует ТАСС Попову.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме, заявил, что страна приступила к созданию «санитарного щита».
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что разработка эпидемиологического щита страны будет заключаться в комплексе мер по диагностике и профилактике инфекционных заболеваний.