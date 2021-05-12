Мурашко рассказал о санитарном щите России

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что разработка эпидемиологического щита страны будет заключаться в комплексе мер по диагностике и профилактике инфекционных заболеваний.
Мурашко рассказал о санитарном щите России
  • РИА Новости

«Это комплекс мероприятий, которые сводятся к диагностике, разработке методов профилактики. Этот щит заключается в том, чтобы система мер не допускала распространения. То есть локализовать, нейтрализовать — вот это основные принципы работы щита», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что в России уже есть «определённые технологии, которые позволяют очень быстро проводить детекцию, разрабатывать препараты и в том числе двигаться по пути поиска лекарственных препаратов для лечения».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме, заявил, что Россия приступила к созданию «санитарного щита».

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