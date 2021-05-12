Мишустин заявил о планах создания «санитарного щита» в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме, заявил, что Россия приступила к созданию «санитарного щита».

«Мы приступили к созданию мощного санитарного щита нашей страны, о котором президент говорил в своём послании», — сообщил премьер.

Он рассказал, что правительство работает над сведением к минимуму риска проникновения в страну опасных инфекций.

«Для этого у нас есть всё необходимое», — отметил Мишустин.

Он заявил, что «самое главное — высококлассные учёные и сильная научная база».

Премьер отметил, что «в Санкт-Петербурге работает Институт имени Пастера, в Саратове — Российский научно-исследовательский институт «Микроб».

«И, конечно, в Новосибирске — центр «Вектор», который я недавно лично посетил. Санитарный щит, о котором мы говорим, необходим, чтобы обезопасить всех, кто живёт в нашей стране», — добавил Мишустин.

7 мая вакцины «КовиВак» и «Спутник Лайт» были включены в новую версию рекомендаций Минздрава по лечению и профилактике коронавируса.

6 мая Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в России.