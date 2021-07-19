Врач рассказал о правилах питания для пациентов с COVID-19

Короткая ссылка
Гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов рассказал, что делать, если коронавирус поразил желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) человека.
Врач рассказал о правилах питания для пациентов с COVID-19
  • Reuters

В беседе с URA.RU он посоветовал таким пациентам ограничить приём пищи.

«Чем меньше, тем лучше... Никакой твёрдой пищи. Либо жидкая пища, то есть измельчённая в блендере до состояния геля или каши», — сказал Харлов.

Он также порекомендовал сократить потребление белковой пищи и исключить клетчатку, так как они оказывают повышенную нагрузку на ЖКТ.

Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук, профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить