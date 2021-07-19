Врач рассказал о правилах питания для пациентов с COVID-19

Гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов рассказал, что делать, если коронавирус поразил желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) человека.

В беседе с URA.RU он посоветовал таким пациентам ограничить приём пищи.

«Чем меньше, тем лучше... Никакой твёрдой пищи. Либо жидкая пища, то есть измельчённая в блендере до состояния геля или каши», — сказал Харлов.

Он также порекомендовал сократить потребление белковой пищи и исключить клетчатку, так как они оказывают повышенную нагрузку на ЖКТ.

Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук, профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией.