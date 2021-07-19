В Подмосковье более 2,5 млн жителей прошли первый этап вакцинации
- Reuters
«В Московской области прививку от новой коронавирусной инфекции первым компонентом вакцины сделали уже более 2,5 млн человек, более 1,4 млн — вторым», — заявили в министерстве.
Ранее сообщалось, что с 19 июля в Подмосковье отменят обязательное предъявление QR-кодов при посещении кафе, зоопарков и дискотек.
Также телеканал «360» сообщал, что с 19 июля в Московской области отменяются некоторые ограничения, связанные с массовыми мероприятиями.