В Подмосковье более 2,5 млн жителей прошли первый этап вакцинации

Более 2,5 млн жителей Московской области привились первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья.

«В Московской области прививку от новой коронавирусной инфекции первым компонентом вакцины сделали уже более 2,5 млн человек, более 1,4 млн — вторым», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что с 19 июля в Подмосковье отменят обязательное предъявление QR-кодов при посещении кафе, зоопарков и дискотек.

Также телеканал «360» сообщал, что с 19 июля в Московской области отменяются некоторые ограничения, связанные с массовыми мероприятиями.