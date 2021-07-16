В Подмосковье отменили коронавирусные ограничения на мероприятия

С 19 июля в Московской области отменяются некоторые ограничения, введённые ранее из-за коронавируса. В частности, это распространяется на массовые мероприятия.

Reuters

«Отменяются ограничения по количеству зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях культуры и образования», — цитирует телеканал «360» сообщение пресс-службы правительства Московской области. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил медиков Каширы за высокие темпы прививочной кампании в городе. В начале июня, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.