В Подмосковье отменили коронавирусные ограничения на мероприятия
- Reuters
«Отменяются ограничения по количеству зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях культуры и образования», — цитирует телеканал «360» сообщение пресс-службы правительства Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил медиков Каширы за высокие темпы прививочной кампании в городе.
В начале июня, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.