В Подмосковье отменили коронавирусные ограничения на мероприятия

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С 19 июля в Московской области отменяются некоторые ограничения, введённые ранее из-за коронавируса. В частности, это распространяется на массовые мероприятия.
В Подмосковье отменили коронавирусные ограничения на мероприятия
  • Reuters

«Отменяются ограничения по количеству зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях культуры и образования», — цитирует телеканал «360» сообщение пресс-службы правительства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил медиков Каширы за высокие темпы прививочной кампании в городе.

В начале июня, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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