Систему QR-кодов отменят в Подмосковье с 19 июля

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С 19 июля в Подмосковье отменят обязательное предъявление QR-кодов при посещении кафе, зоопарков и дискотек. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьёв.
Систему QR-кодов отменят в Подмосковье с 19 июля
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

Как уточняет телеканал «360», отмена предъявления QR-кода действует и при посещении детских игровых комнат, аттракционов, ночных клубов, дискотек, при использовании инфраструктуры городских парков культуры и отдыха.

«Спасибо нашим жителям — соблюдение ими санитарных мер и хорошие темпы по вакцинации позволили стабилизировать ситуацию с COVID-19 в Подмосковье», — сказал Воробьёв.

Ранее стало известно, что первую прививку от коронавируса в Московской области получили более 2,3 млн человек, полный курс вакцинации прошли около 1,3 млн жителей региона.

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