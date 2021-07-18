В Роспотребнадзоре рассказали, как агрессивные штаммы COVID-19 вытесняют остальные

Наиболее агрессивные штаммы коронавирусной инфекции вытесняют остальные, но при этом на тяжесть течения болезни это не влияет, заявил руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Если появляется более агрессивный вариант вируса, он инфицирует больше людей, в это время другие варианты вируса не размножаются, они распространяются медленнее и сходят со сцены. И это совершенно естественно», — объясняет эксперт.

По словам Семёнова, вирус становится более «эффективным» за счёт усиления контагиозности. Но при этом тяжесть заболевания не прогрессирует, поскольку «идеальный паразит», как отметил собеседник издания, не стремится убить своего хозяина.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее заявил, что штамм коронавируса «дельта» способен поразить в три раза больше человек, чем обычный вариант инфекции. Он отметил, что уханьский COVID-19 в среднем способен вызвать заболевание COVID-19 у двух человек, тогда как у варианта «дельта» это число увеличивается втрое.