Кассационная жалоба на приговор Ефремову поступила в суд

Жалоба на приговор актёру Михаилу Ефремову, осуждённому на 7,5 года колонии по делу о смертельном ДТП, поступила во Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«В суд поступила кассационная жалоба на приговор Ефремову. Дата её рассмотрения пока не назначена», — заявил он.

В июне 2020 года в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Согласно экспертизе, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы по делу о смертельном ДТП.

Мосгорсуд впоследствии смягчил приговор Ефремову, снизив срок наказания с восьми до 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима.