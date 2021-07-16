Кассационная жалоба на приговор Ефремову поступила в суд
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя суда.
«В суд поступила кассационная жалоба на приговор Ефремову. Дата её рассмотрения пока не назначена», — заявил он.
В июне 2020 года в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Согласно экспертизе, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.
Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы по делу о смертельном ДТП.
Мосгорсуд впоследствии смягчил приговор Ефремову, снизив срок наказания с восьми до 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима.