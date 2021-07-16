Кассационная жалоба на приговор Ефремову поступила в суд

Короткая ссылка
Жалоба на приговор актёру Михаилу Ефремову, осуждённому на 7,5 года колонии по делу о смертельном ДТП, поступила во Второй кассационный суд общей юрисдикции.
Кассационная жалоба на приговор Ефремову поступила в суд
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«В суд поступила кассационная жалоба на приговор Ефремову. Дата её рассмотрения пока не назначена», — заявил он.

В июне 2020 года в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Согласно экспертизе, артист находился в состоянии алкогольного опьянения

Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы по делу о смертельном ДТП.

Мосгорсуд впоследствии смягчил приговор Ефремову, снизив срок наказания с восьми до 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить