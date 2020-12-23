Ефремов отказался от услуг адвоката Алешкина

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Актёр Михаил Ефремов, осуждённый по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, отказался от услуг одного из своих адвокатов Андрея Алешкина.
Ефремов отказался от услуг адвоката Алешкина
  • globallookpress.com

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Алешкина.

«Адвокатская палата Санкт-Петербурга уведомила о расторжении соглашения со мной со стороны Ефремова», — заявил адвокат.

Алешкин уточнил, что семья Ефремова не хочет внимания СМИ.

Он добавил, что больше не работает над кассационной жалобой.

Мосгорсуд 22 октября смягчил приговор Михаилу Ефремову, снизив срок наказания с восьми до семи с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. 

В начале декабря Алешкин заявил о планах подать кассационную жалобу на приговор Ефремову во Второй кассационный суд.

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