Ефремов отказался от услуг адвоката Алешкина

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, отказался от услуг одного из своих адвокатов Андрея Алешкина.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Алешкина.

«Адвокатская палата Санкт-Петербурга уведомила о расторжении соглашения со мной со стороны Ефремова», — заявил адвокат.

Алешкин уточнил, что семья Ефремова не хочет внимания СМИ.

Он добавил, что больше не работает над кассационной жалобой.

Мосгорсуд 22 октября смягчил приговор Михаилу Ефремову, снизив срок наказания с восьми до семи с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

В начале декабря Алешкин заявил о планах подать кассационную жалобу на приговор Ефремову во Второй кассационный суд.