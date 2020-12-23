Ефремов отказался от услуг адвоката Алешкина
- globallookpress.com
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Алешкина.
«Адвокатская палата Санкт-Петербурга уведомила о расторжении соглашения со мной со стороны Ефремова», — заявил адвокат.
Алешкин уточнил, что семья Ефремова не хочет внимания СМИ.
Он добавил, что больше не работает над кассационной жалобой.
Мосгорсуд 22 октября смягчил приговор Михаилу Ефремову, снизив срок наказания с восьми до семи с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.
В начале декабря Алешкин заявил о планах подать кассационную жалобу на приговор Ефремову во Второй кассационный суд.