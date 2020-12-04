Защита Ефремова заявила о планах подать кассационную жалобу

Защита актёра Михаила Ефремова, которого приговорили к 7,5 года колонии за смертельное ДТП в Москве, намерена 7 декабря подать кассационную жалобу на приговор во Второй кассационный суд.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Алешкина.

«В понедельник, 7 декабря, я собираюсь обжаловать во Второй кассационный суд апелляционное решение Мосгорсуда на приговор Михаила Олеговича», — заявил он.

Адвокат добавил, что в жалобе говорится, что «со стороны следствия и суда были нарушены права на защиту Ефремова». В ней утверждается, что Ефремов «не знал, от каких обвинений он должен защищаться, кому он причинил либо не причинил вред».

Мосгорсуд 22 октября смягчил приговор Михаилу Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, снизив срок наказания с восьми до семи с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.