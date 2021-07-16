В Госдуме прокомментировали планируемую отмену налога с продажи жилья для семей с детьми

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала поручение президента России Владимира Путина подготовить изменения в законодательство об освобождении семей с двумя и более детьми от налога с продажи жилья, если в ближайший год они планируют приобрести новое.
В Госдуме прокомментировали планируемую отмену налога с продажи жилья для семей с детьми
  • АГН «Москва»

«Это предложение президента направлено прежде всего на защиту интересов молодых семей. Ведь действительно часто молодая семья, приобретая жильё, приобретая его в том числе по ипотечному кредитованию, рассчитывает со временем улучшить жилищные условия», — сказала она.

Депутат уточнила, что сейчас в соответствии с российским законодательством если жильё продаётся в течение трёх лет, то необходимо уплатить налог с продажи. 

«Часто это является препятствием для улучшения жилищных условий в течение быстрого периода времени. Вместе с тем молодая семья за этот период времени, за три года, может увеличиться до количества трёх детей и, конечно, становится сложно проживать в стеснённых условиях. Инициатива президента направлена именно на улучшение жилищных условий, а значит, пойдёт на пользу нашим многодетным семьям, семьям с детьми, молодым семьям», — заключила Бессараб.

Ранее Путин поручил подготовить изменения в законодательство касательно освобождения семей с двумя и более детьми от налога с продажи жилья, если в ближайший год они планируют приобрести новое.

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