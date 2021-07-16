Путин поручил подготовить отмену налога с продажи жилья для семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил подготовить изменения в законодательство касательно освобождения семей с двумя и более детьми от налога с продажи жилья, если в ближайший год они планируют приобрести новое.

Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

В частности, правительство и Госдума должны обеспечить внесение в законодательство изменений, «предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае направления в течение календарного года полученных от его продажи средств на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий».

Доклад по данному вопросу президент поручил подготовить до 1 ноября 2021 года.

Ранее президент России в ходе выступления на XX съезде партии «Единая Россия» предложил освободить семьи, в которых есть двое и больше детей, от уплаты налога на доход при продаже жилой недвижимости, если в ближайший год они планируют приобрести новую.