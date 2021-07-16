Авиакомпания выплатит по 100 тысяч рублей пассажирам после жёсткой посадки Ан-28

Авиакомпания «Сибирская лёгкая авиация» (ООО «СиЛА») выплатит пассажирам самолёта Ан-28, совершившего жёсткую посадку в Томской области, по 100 тыс. рублей.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Андрея Богданова.

«Мы приняли решение со стороны авиакомпании по 100 тыс. рублей выплатить в качестве (компенсации) морального ущерба. Дальше уже страховые компании будут работать», — заявил Богданов.

Он также допустил, что, «скорее всего, в понедельник все получат» выплаты.

Ранее самолёт Ан-28, следовавший из города Кедрового в Томск, пропал с радаров. Позже МЧС сообщило об обнаружении воздушного судна в Томской области. Самолёт совершил жёсткую посадку. Все люди, находившиеся на борту, живы.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Родственница другой пассажирки Ан-28, Дарьи Солодкиной, в беседе с RT прокомментировала произошедшее.

Также брат Романа Ковшарова, одного из пассажиров самолёта Ан-28, совершившего жёсткую посадку в Томской области, рассказал RT подробности ЧП.