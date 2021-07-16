Авиакомпания выплатит по 100 тысяч рублей пассажирам после жёсткой посадки Ан-28
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Андрея Богданова.
«Мы приняли решение со стороны авиакомпании по 100 тыс. рублей выплатить в качестве (компенсации) морального ущерба. Дальше уже страховые компании будут работать», — заявил Богданов.
Он также допустил, что, «скорее всего, в понедельник все получат» выплаты.
Ранее самолёт Ан-28, следовавший из города Кедрового в Томск, пропал с радаров. Позже МЧС сообщило об обнаружении воздушного судна в Томской области. Самолёт совершил жёсткую посадку. Все люди, находившиеся на борту, живы.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Родственница другой пассажирки Ан-28, Дарьи Солодкиной, в беседе с RT прокомментировала произошедшее.
Также брат Романа Ковшарова, одного из пассажиров самолёта Ан-28, совершившего жёсткую посадку в Томской области, рассказал RT подробности ЧП.