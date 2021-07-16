Родственница пассажирки Ан-28 прокомментировала ЧП с самолётом в Томской области

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Ксения Солодкина, родственница одной из пассажирок самолёта Ан-28, Дарьи Солодкиной, в беседе с RT прокомментировала жёсткую посадку воздушного судна в Томской области. 
Родственница пассажирки Ан-28 прокомментировала ЧП с самолётом в Томской области
  • ©сайт авиакомпании "Сила"

«Сейчас вертолёт МЧС уже летит в Томск. С Дарьей связывалась только бабушка, она позвонила ей, сказала, что всё хорошо, что она здорова, пока больше никакой информации не было», — рассказала она.

По её словам, ждавшему Дарью в аэропорту дедушке сказали только, что рейс задерживается. 

«Получается, что только от знакомых он узнал: ему знакомые позвонили — и вот так он узнал... Мы очень ждём Дашу, чтобы она скорее прилетела, чтобы узнать, что всё в порядке, верим в лучшее», — сообщила Солодкина.

Ранее самолёт Ан-28, следовавший из города Кедрового в Томск, пропал с радаров. Позже МЧС сообщило об обнаружении воздушного судна в Томской области. Самолёт совершил жёсткую посадку. Все люди, находившиеся на борту, живы.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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