Брат пассажира Ан-28 рассказал о жёсткой посадке самолёта в Томской области

Брат Романа Ковшарова, одного из пассажиров самолёта Ан-28, совершившего жёсткую посадку в Томской области, рассказал RT подробности ЧП.

«По новостям узнал, что там двигатель загорелся в полёте. Сам он сказал, что всё нормально. Все пассажиры (чувствуют себя. — RT) нормально. Пилот вроде бы сломал себе ногу. У него шасси, что ли, в ногу вошло, не помню, что-то такое говорил. Сильно испугался», — заявил он.

Ранее самолёт Ан-28, следовавший из города Кедрового в Томск, пропал с радаров. Позже МЧС сообщило об обнаружении воздушного судна в Томской области. Самолёт совершил жёсткую посадку. Все люди, находившиеся на борту, живы.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Родственница другой пассажирки Ан-28, Дарьи Солодкиной, в беседе с RT прокомментировала произошедшее.