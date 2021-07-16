В Минпромторге не отмечают дефицита аппаратов ИВЛ

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ведомство не отмечает дефицита аппаратов ИВЛ и медицинского оборудования, использующего кислород.
В Минпромторге не отмечают дефицита аппаратов ИВЛ
  • РИА Новости

«Что касается медицинского оборудования, использующего кислород, мы не испытываем каких-либо проблем по аппаратам ИВЛ. Наши предприятия и их мощности составляют более 100 единиц в сутки, при этом в свободном резерве находятся 580 аппаратов», — приводит ТАСС его слова.

Министр уточнил, что запасы концентраторов кислорода достигают 2,7 тыс. штук.

«Такого объёма достаточно на случай развертывания дополнительных инфекционных коек», — сказал Мантуров.

Ранее в Минпромторге заявили, что в России в гражданский оборот выпущено 43,8 млн полных доз всех вакцин от коронавируса. 

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