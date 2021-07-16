Мантуров назвал число выпущенных в России доз вакцин от коронавируса

В России в гражданский оборот выпущено 43,8 млн полных доз всех вакцин от коронавируса. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено 43,8 млн полных доз всех вакцин. По вакцине «Спутник V» контракт на 30 млн комплектов полностью исполнен — во многом благодаря поставке «Генериумом» 8 млн по дополнительному соглашению», — приводит РИА Новости его слова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин поручил Минпромторгу представить помесячные планы выпуска вакцин от коронавирусной инфекции.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.