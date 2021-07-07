Кабмин поручил Минпромторгу представить помесячные планы выпуска вакцин

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минпромторгу представить помесячные планы выпуска вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщается на сайте правительства.

«Минпромторгу поручено представить в правительство помесячные планы выпуска вакцин основными производителями на период до конца 2021 года», — говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России работают 6 тыс. прививочных пунктов для вакцинации населения от коронавируса, ещё примерно 6 тыс. мобильных бригад работают на производстве или же выезжают на дом к пациентам.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.