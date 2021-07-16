Губернатор ЯНАО прочитал лекцию для молодёжи на палубе ледокола «Андрей Вилькицкий»

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в июне стал спикером федерального образовательного проекта общества «Знание». Он рассказал, как прочитал лекцию для молодёжи на палубе ледокола «Андрей Вилькицкий» напротив терминала «Ворота Арктики» на Обской губе.

В эксклюзивном интервью «Ямал-Медиа» Артюхов выразил мнение, что кому-то из участников мероприятия эта лекция может помочь выбрать профессию.

«У ребят была возможность поговорить не только с главой региона, где добывается очень много газа и нефти, но и с инженерами нефтегазовых компаний, задать вопросы, обменяться опытом. К тому же до этого была экскурсия по ледоколу — капитан рассказал, как это всё функционирует, какие есть особенности, сложности работы в Арктике. Именно здесь формируются те эмоции, которые потом, возможно, предопределят выбор профессии», — сказал губернатор.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия обладает самым мощным атомным ледокольным флотом в мире.