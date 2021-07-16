Губернатор ЯНАО прочитал лекцию для молодёжи на палубе ледокола «Андрей Вилькицкий»

Короткая ссылка
Глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в июне стал спикером федерального образовательного проекта общества «Знание». Он рассказал, как прочитал лекцию для молодёжи на палубе ледокола «Андрей Вилькицкий» напротив терминала «Ворота Арктики» на Обской губе.
Губернатор ЯНАО прочитал лекцию для молодёжи на палубе ледокола «Андрей Вилькицкий»
  • РИА Новости

В эксклюзивном интервью «Ямал-Медиа» Артюхов выразил мнение, что кому-то из участников мероприятия эта лекция может помочь выбрать профессию.

«У ребят была возможность поговорить не только с главой региона, где добывается очень много газа и нефти, но и с инженерами нефтегазовых компаний, задать вопросы, обменяться опытом. К тому же до этого была экскурсия по ледоколу — капитан рассказал, как это всё функционирует, какие есть особенности, сложности работы в Арктике. Именно здесь формируются те эмоции, которые потом, возможно, предопределят выбор профессии», — сказал губернатор.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия обладает самым мощным атомным ледокольным флотом в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить