Эпидемиолог назвал причину быстрого роста инфицирования COVID-19 в России
«В настоящее время в мире и в России ... сохраняется напряжённая эпидемиологическая ситуация, обусловленная сменой разных геновариантов коронавируса», — рассказал Горелов в беседе с ТАСС.
По его мнению, каждая смена доминирующего геноварианта обычно сопровождается повышением заболеваемости.
«Достигнув максимальных значений, мы выйдем на этап стабилизации, который по эпидемиологическим законам продолжается примерно в течение месяца — полутора», — отметил эпидемиолог.
По словам врача, лишь потом начнётся постепенное снижение случаев COVID-19.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о сроках стабилизации ситуации с коронавирусом.