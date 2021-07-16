Эпидемиолог назвал причину быстрого роста инфицирования COVID-19 в России

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что стремительный рост заболеваемости коронавирусом в стране связан со сменой доминирующего варианта COVID-19.

«В настоящее время в мире и в России ... сохраняется напряжённая эпидемиологическая ситуация, обусловленная сменой разных геновариантов коронавируса», — рассказал Горелов в беседе с ТАСС.

По его мнению, каждая смена доминирующего геноварианта обычно сопровождается повышением заболеваемости.

«Достигнув максимальных значений, мы выйдем на этап стабилизации, который по эпидемиологическим законам продолжается примерно в течение месяца — полутора», — отметил эпидемиолог.

По словам врача, лишь потом начнётся постепенное снижение случаев COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о сроках стабилизации ситуации с коронавирусом.