В Роспотребнадзоре рассказали о сроках стабилизации ситуации с COVID-19

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В России наблюдается переход к фазе стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, которая продлится до начала августа. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
В Роспотребнадзоре рассказали о сроках стабилизации ситуации с COVID-19
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Поскольку активный рост заболеваемости начался в первую декаду июня, сейчас мы постепенно переходим к фазе стабилизации, которая продлится весь июль и, вероятно, начало августа. И лишь затем, возможно, можно будет говорить о тенденции к началу снижения заболеваемости», — приводит ТАСС его слова.

Горелов отметил, что такое развитие ситуации можно ожидать при хороших показателях вакцинации от инфекции и соблюдении противоэпидемических мер. 

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что для победы над большей частью инфекционных заболеваний необходима вакцинация примерно 94—96% населения.

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