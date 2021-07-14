В Роспотребнадзоре рассказали о сроках стабилизации ситуации с COVID-19
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«Поскольку активный рост заболеваемости начался в первую декаду июня, сейчас мы постепенно переходим к фазе стабилизации, которая продлится весь июль и, вероятно, начало августа. И лишь затем, возможно, можно будет говорить о тенденции к началу снижения заболеваемости», — приводит ТАСС его слова.
Горелов отметил, что такое развитие ситуации можно ожидать при хороших показателях вакцинации от инфекции и соблюдении противоэпидемических мер.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что для победы над большей частью инфекционных заболеваний необходима вакцинация примерно 94—96% населения.