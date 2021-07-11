В Роспотребнадзоре назвали «золотой стандарт» вакцинации
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«Так или иначе, цифра 94—96% является золотым стандартом для большинства заразных заболеваний», — цитирует радиостанция «Говорит Москва» Горелова.
По его словам, это поможет сохранить жизнь людям, у которых есть противопоказания к прививке.
Он уточнил, что формирование коллективного иммунитета происходит при вакцинации 60-70% населения, что помогает пережить сезон роста заболеваемости с минимальными потерями.
Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT заявил о важности вакцинации от COVID-19.
Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.