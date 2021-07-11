Вирусолог отметил важность вакцинации от COVID-19

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Полина Полетаева
Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT заявил о важности вакцинации от COVID-19.
Вирусолог отметил важность вакцинации от COVID-19
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Без сомнения, вакцинация и её темпы важны. Мы давно пытаемся доказать всем людям, что вакцинация — это важная мера для профилактики инфекции и борьбы с ней. Сейчас удалось достигнуть цели и люди вакцинируются. Хорошо, что уже наступило время для второй вакцинации и вакцинация ещё продолжается», — рассказал Альтштейн.

По мнению специалиста, вакцинация в Москве идёт успешно.

«Я думаю, по сравнению с тем, что было перед этим, вакцинация идёт успешно», — добавил вирусолог.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.

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