Вирусолог отметил важность вакцинации от COVID-19
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«Без сомнения, вакцинация и её темпы важны. Мы давно пытаемся доказать всем людям, что вакцинация — это важная мера для профилактики инфекции и борьбы с ней. Сейчас удалось достигнуть цели и люди вакцинируются. Хорошо, что уже наступило время для второй вакцинации и вакцинация ещё продолжается», — рассказал Альтштейн.
По мнению специалиста, вакцинация в Москве идёт успешно.
«Я думаю, по сравнению с тем, что было перед этим, вакцинация идёт успешно», — добавил вирусолог.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.