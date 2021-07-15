В Саратовской области 11 человек пострадали в результате ДТП с пятью машинами

В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате столкновения пяти автомобилей.

Об этом сообщает региональное отделение СК России

«Проводится доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали 11 человек», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, утром 15 июля на федеральной автотрассе Саратов — Волгоград неподалёку от поворота на село Широкий Буерак в Саратовском районе столкнулись пять автомобилей.

Уточняется, что десять пострадавших, включая шестерых детей, были госпитализированы.

Ранее в Москве в результате ДТП погиб мотоциклист.

Также URA.RU сообщало, что в Тюменской области семья погибла в ДТП из-за вышедшего на трассу лося.