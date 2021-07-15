Врач рассказал о полезных для здоровья суставов диетах
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В беседе с Nation News диетолог подчеркнул, что диета должна быть прежде всего противовоспалительной.
«Первое: противовоспалительный характер диеты, чтобы суставные поверхности хорошо работали. Второе: использование продуктов — предшественников коллагенов, то есть веществ, из которых состоят ткани и поверхности», — пояснил Гинзбург.
При этом следует увеличить в рационе количество морской рыбы, кисломолочных продуктов, овощей, фруктов и приправ.
Также нужно ограничить потребление соли. Для суставов хорошо подойдут холодцы, например из птицы, добавил диетолог.
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