Врач рассказал о полезных для здоровья суставов диетах

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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие диеты принесут пользу суставам и помогут сохранить хрящевую ткань.
Врач рассказал о полезных для здоровья суставов диетах
  • Pixabay

В беседе с Nation News диетолог подчеркнул, что диета должна быть прежде всего противовоспалительной.

«Первое: противовоспалительный характер диеты, чтобы суставные поверхности хорошо работали. Второе: использование продуктов — предшественников коллагенов, то есть веществ, из которых состоят ткани и поверхности», — пояснил Гинзбург.

При этом следует увеличить в рационе количество морской рыбы, кисломолочных продуктов, овощей, фруктов и приправ.

Также нужно ограничить потребление соли. Для суставов хорошо подойдут холодцы, например из птицы, добавил диетолог.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с ФАН рассказала о правильном питании для здоровой кожи.

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