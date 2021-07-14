Мурашко назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса

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Глава российского Минздрава Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости рассказал, что некоторым людям вакцина от коронавируса противопоказана, и назвал соответствующие группы заболеваний.
Мурашко назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

«Если у человека выявлена гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, если в анамнезе есть тяжёлые аллергические реакции (анафилактический шок, отёк Квинке)», — рассказал министр.

Он добавил, что если у пациента есть острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, то вакцинацию следует осуществить примерно через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии.

По словам Мурашко, если у пациента имеются медицинские противопоказания к вакцинации от коронавируса, то он более уязвим перед инфекцией.

Ранее глава Минздрава России рассказал, что надо делать при наличии серьёзных реакций из-за вакцины от COVID-19.

Также он назвал процент заболевших после вакцинации от коронавируса.

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