Мурашко рассказал, что надо делать при наличии серьёзных реакций из-за вакцины от COVID-19

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что надо делать, если при вакцинации от COVID-19 у человека возникли серьёзные реакции.
Мурашко рассказал, что надо делать при наличии серьёзных реакций из-за вакцины от COVID-19
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«Если у человека при вакцинации возникли серьёзные реакции, решение по дальнейшим действиям должен принимать врач. Это может быть как замена вакцины, так и медицинский отвод в случае, например, тяжёлой аллергической реакции», — сказал министр в интервью РИА Новости.

Ранее Мурашко назвал процент заболевших после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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